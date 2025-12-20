A che ora lo sci alpino oggi | startlist discese Val Gardena e Val d’Isère tv streaming
La velocità sarà il tema dominante del sabato del grande Circo Bianco. La Coppa del Mondo di sci alpino torna in scena per disputare due discese libere: gli uomini gareggiano nuovamente in Val Gardena, partenza prevista alle 11:45, mentre le donne si misurano in Val d’Isère, l’inizio della gara è previsto alle 10:30. La Saslong chiude il trittico gardenese con la seconda discesa, gara in cui gli atleti affronteranno il tracciato in versione integrale rispetto a quella sprint di giovedì. Il principale candidato al successo di giornata non può che essere Marco Odermatt. L’elvetico, beffato nel SuperG dal ceco Zabystran, partirà con la voglia di trovare l’immediata rivincita e allungare ulteriormente il vantaggio in classifica generale grazie ad un nuovo successo. 🔗 Leggi su Oasport.it
