A che ora lo sci alpino oggi | startlist discesa Val Gardena e Val d’Isère tv streaming

La velocità sarà il tema dominante del sabato del grande Circo Bianco. La Coppa del Mondo di sci alpino torna in scena per disputare due discese libere: gli uomini gareggiano nuovamente in Val Gardena, partenza prevista alle 11:45, mentre le donne si misurano in Val d'Isère, l'inizio della gara è previsto alle 10:30. LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI VAL D'ISERE DALLE 10.30 LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE IN VAL GARDENA DALLE 11.45 La Saslong chiude il trittico gardenese con la seconda discesa, gara in cui gli atleti affronteranno il tracciato in versione integrale rispetto a quella sprint di giovedì.

ALPINO - Gio, finalmente è podio! Grandissima prestazione oggi per Giovanni Franzoni, per diversi anni punto di forza dello Ski College Veneto Falcade e del nostro comitato: terzo nel SG della AUDI FIS Alpine Ski World Cup Gardena Südtirol!!! Approfo - facebook.com facebook

