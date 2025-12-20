A che ora il biathlon oggi Inseguimenti Annecy 2025 | programma tv startlist streaming

Oggi, sabato 20 dicembre, sarà la giornata degli inseguimenti nella terza tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. Sulle nevi di Annecy-Le Grand Bornard (Francia), le due Pursuit donne e uomini terranno banco dopo che nell’appuntamento transalpino sono state le Sprint a monopolizzare la scena. A dare il via alle danze saranno le donne, a partire dalle ore 12:15. Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, rispettivamente terza e quarta nella gara sui due poligoni, saranno tra le osservate speciali dell’inseguimento. Entrambe hanno messo in mostra un grande feeling col poligono, riuscendo a mixare nelle sessioni di tiro della Sprint velocità nel rilascio colpi e precisione. 🔗 Leggi su Oasport.it

