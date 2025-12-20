A che ora gli sport invernali oggi | orari sabato 20 dicembre calendario gare tv streaming

Oggi sabato 20 dicembre ci aspetta una ricca giornata di sport invernali. La Coppa del Mondo di sci alpino propone la discesa libera maschile in Val Gardena e la discesa libera femminile in Val d'Isere, la Coppa del Mondo di biathlon offrirà gli inseguimenti ad Annecy, lo snowboard andrà in scena con il PSL a Davos per uomini e donne. LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI VAL D'ISERE DALLE 10.30 LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE IN VAL GARDENA DALLE 11.45 Gli appassionati di sci freestyle potranno divertirsi con lo skicross a San Candido, l'halfpipe a Copper Mountain e gli aerials a Secret Garden.

A che ora gli sport invernali oggi: orari venerdì 19 dicembre, calendario gare, tv, streaming - Oggi, venerdì 19 dicembre, tengono banco gli sport invernali e su OA Sport ve ne daremo conto. oasport.it

Sci alpino oggi in TV, dove vedere la discesa femminile a Val d’Isere e quella maschile in Val Gardena: orari e programma - Oggi si disputano la discesa libera femminile di Coppa del Mondo a Val d'Isere, orario d'inizio le 10:30, e quella maschile in Val Gardena ... fanpage.it

Inaugurata a Milano la nuova sede nazionale della Federazione Italiana Sport Invernali, ospitata all’interno di un edificio Aler. L’intervento unisce eredità olimpica e rigenerazione urbana, come ricordato dall’assessore alla Casa e Housing sociale... - facebook.com facebook

Anche oggi tantissimi appuntamenti con gli sport invernali su Eurosport e @discoveryplusIT #EurosportSCI x.com

