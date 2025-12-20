A che ora gli sport invernali oggi | orari 20 dicembre calendario gare tv streaming
Oggi sabato 20 dicembre ci aspetta una ricca giornata di sport invernali. La Coppa del Mondo di sci alpino propone la discesa libera maschile in Val Gardena e la discesa libera femminile in Val d’Isere, la Coppa del Mondo di biathlon offrirà gli inseguimenti ad Annecy, lo snowboard andrà in scena con il PSL a Davos per uomini e donne. Gli appassionati di sci freestyle potranno divertirsi con lo skicross a San Candido, l’halfpipe a Copper Mountain e gli aerials a Secret Garden. Prosegue la Coppa del Mondo di slittino a Lake Placid con il singolo femminile e maschile, oltre alle novità di mixed doubles e mixed singles. 🔗 Leggi su Oasport.it
