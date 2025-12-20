4 di Sera Isabella Tovaglieri | Calata la maschera Askatasuna ko

Isabella Tovaglieri, europarlamentare della Lega, ha commentato l’operazione di sgombero del centro sociale Askatasuna durante il talk 4 di Sera su Rete 4. Ha sottolineato come la città di Torino sia stata militarizzata per un’azione che, a suo avviso, si basa su un provvedimento legittimo annunciato da tempo. La sua domanda riguarda le ragioni di una così forte presenza militare per un’operazione prevista e comunicata in anticipo.

"Oggi io mi domando come sia possibile che una città come Torino sia stata militarizzata per far che cosa? Per uno sgombero legittimo annunciato da anni e anni": Isabella Tovaglieri, europarlamentare della Lega, lo ha detto in collegamento con il talk 4 di Sera  in onda su Rete 4, riferendosi allo sgombero del centro sociale Askatasuna. Uno sgombero che ha provocato non pochi disordini in città: al corteo in programma oggi, sabato 20 dicembre, a Torino ci sono state tensioni che si sono trasformate in violenti scontri con la polizia. E diversi agenti sono rimasti feriti.  "Io ho piacere solo per un fatto rispetto a questa manifestazione - ha spiegato l'eurodeputata del Carroccio - per l'ennesima volta i centri sociali hanno calato la maschera. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

