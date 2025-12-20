Isabella Tovaglieri, europarlamentare della Lega, ha commentato l’operazione di sgombero del centro sociale Askatasuna durante il talk 4 di Sera su Rete 4. Ha sottolineato come la città di Torino sia stata militarizzata per un’azione che, a suo avviso, si basa su un provvedimento legittimo annunciato da tempo. La sua domanda riguarda le ragioni di una così forte presenza militare per un’operazione prevista e comunicata in anticipo.

"Oggi io mi domando come sia possibile che una città come Torino sia stata militarizzata per far che cosa? Per uno sgombero legittimo annunciato da anni e anni": Isabella Tovaglieri, europarlamentare della Lega, lo ha detto in collegamento con il talk 4 di Sera in onda su Rete 4, riferendosi allo sgombero del centro sociale Askatasuna. Uno sgombero che ha provocato non pochi disordini in città: al corteo in programma oggi, sabato 20 dicembre, a Torino ci sono state tensioni che si sono trasformate in violenti scontri con la polizia. E diversi agenti sono rimasti feriti. "Io ho piacere solo per un fatto rispetto a questa manifestazione - ha spiegato l'eurodeputata del Carroccio - per l'ennesima volta i centri sociali hanno calato la maschera. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - 4 di Sera, Isabella Tovaglieri: "Calata la maschera", Askatasuna ko

Leggi anche: Isabella Rossellini, la malattia che la mise ko per due anni e la passione per i "green porno"

Leggi anche: Isabella Rossellini, la malattia che la mise ko per due anni e la passione per i "green porno"

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Qatargate, Gualmini salva e Moretti no: il retroscena, chi la ha pugnalata in Europa | .it; Bonaccorti-choc sulla malattia: Non c'è speranza | .it; Affari tuoi, l'ultima frase di Sonia è un disastro: La vita mi ha dato tanto | .it; Garlasco, il video della cena con Sempio dopo l'udienza: risate | .it.

4disera, Isabella Tovaglieri fulmina Sala: "Milano ha record tristissimi" - In studio c'è Isabella Tovaglieri, europarlamentare della Lega che punta il dito contro la ... iltempo.it

Charlie Kirk, Tovaglieri: "Clima incandescente, dov'è davvero il fascismo" - Ospite del programma 4 di Sera Weekend condotto con successo da Roberto Poletti e Francesca Barra su Rete4, l'europarlamentare leghista Isabella Tovaglieri torna a parlare di clima d'odio contro la ... iltempo.it

Ieri sera ci ha lasciato Isabella Bordone titolare del poliambulatorio NUBRA Medica di Carpi con cui il Cfu Italia collabora. Grazie Isabella per gli anni assieme a noi, grazie per la tua professionalità e generosità. Condoglianze alla famiglia. Il Direttivo Cfu Italia - facebook.com facebook