300 bambini e ragazzi in piazza danno vita al tradizionale Presepe vivente

Una tradizione che si rinnova da 24 anni e che, anno dopo anno, continua a emozionare e coinvolgere l'intera comunità. Sabato il Presepe vivente dei bambini è tornato ad animare piazza Saffi, uno degli appuntamenti più sentiti del periodo che precede il Natale.

"La Piazza dei bambini". La città diventa un parco giochi - Si chiama "La Piazza dei Bambini 2025 on the road" ed è il progetto artistico e culturale che, ormai da alcuni anni, coinvolge direttamente i ragazzi di Lastra a Signa nell’ideazione degli eventi. lanazione.it

Infanzia e adolescenza: Agia, finanziati 27 comuni per restituire piazze e strade ai minorenni - Assegnati 810mila euro dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza a 27 comuni per realizzare progetti destinati a restituire l’uso di vie e piazze cittadine a bambini e ragazzi. agensir.it

Puoi trovare contenuti adatti a bambini e ragazzi con #disabilitàsensoriali nella sezione #Junior di #RaiEasyWeb bit.ly/SezioneJunior bit.ly/SezioneJunior x.com

Per raggiungere La Città dei Bambini e dei Ragazzi di Genova scegli il treno: sostenibile per natura! Approfitta degli sconti dedicati a chi raggiunge Genova con le Frecce, Intercity e Regionale di Trenitalia. Scopri le promo su www.cittadeibambini.net - facebook.com facebook

