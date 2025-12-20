29 chili di Cobra dal fruttivendolo
Botti in un’ortofrutta, la scoperta dei Carabinieri di Cercola. Durante una perquisizione, i militari hanno rinvenuto 630 candelotti di Cobra, per un peso complessivo di 29 chili circa. Nel locale anche 11 bengala illegali, non omologati. Il titolare del negozio, 21enne di Pollena Trocchia, è. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
DUE CHILI E MEZZO DI POLVERE PIRICA Bimbi in auto con 29 micidiali "Cobra": arrestati marito e moglie https://www.ilgiornalelocale.it/2025/12/bimbi-in-auto-con-29-micidiali-cobra-arrestati-marito-e-moglie/ - facebook.com facebook
