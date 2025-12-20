22 Dicembre | Oroscopo almanacco accadde oggi proverbio e santo del giorno
Il 22 dicembre è il 356º giorno del calendario gregoriano. Mancano 9 giorni alla fine dell’anno.Primo giorno d’inverno. Il Sole entra nel segno del Capricorno.Proverbio del giorno: Dicembre balerin, ciama in aiuto el vin.Oroscopo del 22 dicembre 2025 – LunedìLe previsioni dell’Intelligenza. 🔗 Leggi su Veronasera.it
