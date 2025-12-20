20 Dicembre traffico in tilt Gli esperti non hanno dubbi | ecco quando conviene partire
L’Esodo per le vacanze di Natale è ufficialmente iniziato. Che succederà oggi 20 dicembre? Quando si raggiungerà il picco e quando converrebbe partire per le ferie invernali? File interminabili di vetture sulle autostrade italiane, code, traffico in tilt e ritardi rispetto alle tabelle di marcia. Come ogni anno arriva puntuale il grande esodo legato alle vacanze di Natale. Secondo le stime di Anas saranno oltre trentacinque milioni gli italiani che viaggeranno sulle strade italiane nei giorni che precederanno il Natale. – cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
