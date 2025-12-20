20 dicembre Giornata della solidarietà | in Toscana c’è il panettone ‘sospeso’

Firenze, 20 dicembre 2025 - Oggi, come ogni 20 dicembre, si celebra la Giornata internazionale della solidarietà umana, istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2005. La ricorrenza, nata con l’obiettivo di promuovere la solidarietà come valore universale fondamentale, è coincidente con la data della creazione del Fondo di Solidarietà Mondiale del 20 dicembre 2002. Sono tante le iniziative solidali, che si moltiplicano a ridosso delle festività natalizie. Una di queste è il panettone ‘sospeso’, ossia dolce della tradizione che serve a regalare un sorriso ai più bisognosi. Grazie alla generosità di tanti donatori, Fondazione Ant ripropone anche quest’anno i “Panettoni sospesi” resi disponibili attraverso la campagna ispirata alla tradizione partenopea del caffè sospeso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Fiaccolata della Valle Sabato la solidarietà mette tutti in marcia; A Villaricca la solidarietà diventa un gesto concreto | raccolta alimentare il 19 e 20 dicembre.

