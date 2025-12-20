155 dosi di cocaina nascoste nella siepe vicino alla scuola elementare | un arresto

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì i Carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Cesena hanno arrestato un 22enne albanese, ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è scaturito nell’ambito delle consuete attività di contrasto allo spaccio di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Cocaina espressa: le dosi di droga nascoste nella macchina del caffè

Leggi anche: Dalla passeggiata col cane all'arresto: nascondeva nella casa popolare dosi di cocaina, eroina e hashish

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Dosi di cocaina e eroina nascoste nella fioriera, sequestrate - Si avvicinano e scoprono delle dosi di eroina e cocaina nascoste in una ... ansa.it

Bari, 207 dosi di cocaina nascoste nella fodera di un sedile e nel cofano dell'auto: arrestato incensurato - Un giovane di origine rumeno di 24 anni, senza precedenti penali, è stato arrestato nei giorni scorsi dalla Polizia a Bari perché trovato in possesso di 207 dosi di cocaina. lagazzettadelmezzogiorno.it

Ferrara, dosi di cocaina nascoste nei deodoranti svuotati: denunciato 27enne - Aveva escogitato un nascondiglio da manuale per la droga, svuotando i deodoranti e riempiendoli con la cocaina che spacciava, prima di nasconderli dietro allo specchio nel sottoscala di un condominio ... corrieredibologna.corriere.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.