10eLotto | la fortuna bacia la Valtellina

Nel concorso di giovedì 18 dicembre del “10eLotto” in Lombardia sono stati vinti oltre 31 mila euro e la fortuna ha baciato anche la provincia di Sondrio.A Mazzo di Valtellina, infatti, sono stati vinti 12.500 euro grazie ad un “6” Oro. Presso il punto vendita in Via XXV Aprile, a Cermenate, in. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

