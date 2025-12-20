10eLotto | la fortuna bacia la Valtellina
Nel concorso di giovedì 18 dicembre del “10eLotto” in Lombardia sono stati vinti oltre 31 mila euro e la fortuna ha baciato anche la provincia di Sondrio.A Mazzo di Valtellina, infatti, sono stati vinti 12.500 euro grazie ad un “6” Oro. Presso il punto vendita in Via XXV Aprile, a Cermenate, in. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
