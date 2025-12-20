Le sale cinematografiche stanno già preparando i calendari per dodici mesi di produzioni miliardarie. Denis Villeneuve concluderà la sua trilogia su Arrakis con l’adattamento di Messia di Dune, mentre Christopher Nolan affronterà l’ Odissea di Omero con budget e cast stellari. La Marvel torna prepotentemente con Avengers: Doomsday diretto dai fratelli Russo e con Robert Downey Jr. nei panni del Dottor Destino, preceduto da Spider-Man: Brand New Day che riporterà Tom Holland nel MCU. Il mondo dell’animazione vedrà Mario nello spazio con Super Mario Galaxy – Il Film, mentre Meryl Streep tornerà a terrorizzare le assistenti nel sequel de Il Diavolo Veste Prada. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - 10 film più attesi del 2026: colossal epici, cinecomics e sequel videoludici

Leggi anche: I 23 film più attesi del 2026

Leggi anche: Film e serie tv più attesi del 2026

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Svelata la classifica dei 10 film più attesi del 2026: Odissea non è al primo posto! - Scoprite quali sono i 10 film più attesi in arrivo nel 2026: a sorpresa, il kolossal di Christopher Nolan è 'solo' ... cinema.everyeye.it