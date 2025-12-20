10 anni sulle rotte migratorie | Scanner Live al festival Pensare migrante

Puntata Live che ripercorre 10 anni di politiche migratorie in Italia e in Europa attraverso l'esperienza di Baobab Experience a Roma e lungo le rotte migratorie di terra. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Save The Children: 'Un minore su due è morto annegato nelle rotte migratorie' - Uno su due ha perso la vita lungo le rotte migratorie, il Mediterraneo centrale si conferma la più letale al mondo

