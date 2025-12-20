Il capo degli 007 di Kiev: Mosca attaccherà i Paesi Baltici nel 2027 La Russia è pronta ad attaccare i Paesi Baltici nel 2027 e a “occuparli”: lo ha detto Kirill Budanov, capo del servizi segreto militare ucraino (Gur), citato dai media di Kiev. “Il piano originale prevedeva che la Russia fosse pronta a iniziare. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - 007 Kiev: ‘Mosca attaccherà i Paesi Baltici nel 2027’

