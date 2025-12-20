? Carolyn Smith | La finale di Ballando? Un incubo Vorrei i miei colleghi in pista

La storica presidente di giuria si confessa prima dell’ultimo atto di stasera: “Livello altissimo, ma sarà una sfida tra donne”. A poche ore dalla finalissima di Ballando con le Stelle 2025, prevista per questa sera sabato 20 dicembre, Carolyn Smith rompe il silenzio. In un’intervista rilasciata a Fanpage.it, l’insegnante di ballo, colonna portante del programma . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - ? Carolyn Smith: “La finale di Ballando? Un incubo. Vorrei i miei colleghi in pista” Leggi anche: Carolyn Smith: “Quest’anno la finale di Ballando è un incubo. Vorrei vedere i miei colleghi giurati ballare” Leggi anche: “Un vero incubo”. Carolyn Smith, la rivelazione improvvisa prima della finale di Ballando con le stelle Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. «Ballando», Milly Carlucci: «Carolyn Smith è l'esperta, Mariotto odia le ritualità e mi diverte. I battibecchi riflettono i gusti del pubblico. Le rivelazioni del cast? D'Urso e Fialdini»; Ballando, pagelle della semifinale: Barbara D'Urso e Andrea Delogu in finale (9), Carolyn Smith sbrocca (5). Martina Colombari? Che...; Ballando, pagelle semifinale: Carolyn Smith sbrocca (5). Barbara D'Urso e Andrea Delogu in finale (9), Martina Colombari? Che ingiustizia (7); Ballando, pagelle semifinale: Carolyn Smith sbrocca (5). Barbara D'Urso e Andrea Delogu in finale (9), Martina Colombari? Che.... Ballando con le Stelle, Carolyn Smith ammette: "Finale da incubo quest'anno!" - In attesa della Finale di Ballando con le Stelle, in onda questa sera su Rai1, Carolyn Smith ha rivelato cosa pensa dei concorrenti e dell'atmosfera che si respirerà stasera. comingsoon.it

