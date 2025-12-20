?? Scontro Adinolfi-Lucarelli | dalle accuse social alla querela
L’ex parlamentare attacca duramente la giornalista e il compagno Lorenzo Biagiarelli sul caso Corona-Signorini, rievocando il tragico episodio di Giovanna Pedretti. La tensione mediatica che ruota attorno al “caso Corona” si arricchisce di un nuovo capitolo legale. Selvaggia Lucarelli ha deciso di querelare Mario Adinolfi a seguito di un post al vetriolo pubblicato dall’ex parlamentare . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it
