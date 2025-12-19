Federica Zille, nel commento post-partita, ha sottolineato come le parole di Rabiot rivelino un obiettivo più ambizioso per il Milan oltre il semplice quarto posto. La sconfitta contro il Napoli nella semifinale di Supercoppa Italiana ha acceso riflessioni sul futuro dei rossoneri, evidenziando le sfide e le ambizioni di una squadra che cerca di risalire la china.

© Pianetamilan.it - Zille dopo Napoli-Milan: “Dalle parole di Rabiot si capisce che l’obiettivo non è solo il quarto posto”

Federica Zille, giornalista di 'DAZN', nel post-partita di Napoli-Milan 2-0 su 'SportMediaset', ha analizzato la sconfitta dei rossoneri di Massimiliano Allegri nella semifinale della Supercoppa Italiana disputatasi a Riyadh (Arabia Saudita). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

