Zelensky | Senza fondi Ue stop alle fabbriche di droni

Il presidente Zelensky ha lanciato un forte appello all’Unione europea, sottolineando come la mancanza di fondi possa bloccare la produzione di droni essenziali per l’Ucraina. Con determinazione, ha cercato di trasformare il dibattito sui beni congelati russi in un’occasione decisiva, puntando a ottenere il sostegno necessario per rafforzare le capacità di difesa del suo paese e influenzare le scelte dell’UE.

© Cms.ilmanifesto.it - Zelensky: «Senza fondi Ue stop alle fabbriche di droni» Volodymyr Zelensky ha provato in tutti i modi a trasformare il voto sui beni congelati russi da destinare all'Ucraina in un punto di non ritorno per l'Unione europea.

Zelensky: 'Bene la proposta sugli asset'. La Banca centrale russa: 'Faremo causa se verranno usati o bloccati' - Von der Leyen: 'Non lasceremo il vertice senza una soluzione per finanziamenti a Kiev'. ansa.it

Zelensky sollecita l’intesa sull’utilizzo dei fondi congelati per sostenere l’Ucraina. Mosca reagisce e minaccia azioni legali contro le banche europee #Nazionale x.com

La pace ferma petrolio e difesa; Zelensky: presto il nuovo piano di pace; Retromarcia Europa: stop all’auto green; L’Ue salva il motore termico; Fincantieri vede altri 50 miliardi; Fondi decisivi per il cda di Bpm; Generali si prepara al riassetto; Spread giù a 66 pu - facebook.com facebook

