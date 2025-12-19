Zelensky alla UE | stiamo difendendo il futuro del continente

Il presidente Zelensky ha sottolineato come il sostegno dell’UE rappresenti una garanzia per il futuro dell’Ucraina e dell’intero continente. Ringraziando i leader europei per i 90 miliardi di euro di aiuti previsti per il 2026-2027, ha evidenziato come questa solidarietà rafforzi la resilienza del suo paese in un momento cruciale. Un impegno che testimonia la forza della collaborazione internazionale di fronte alle sfide attuali.

© Imolaoggi.it - Zelensky alla UE: "stiamo difendendo il futuro del continente" Zelensky: "Il sostegno della Ue rafforza la nostra resilienza" "Sono grato a tutti i leader dell'Unione europea per la decisione del Consiglio europeo di stanziare 90 miliardi di euro di aiuti finanziari all'Ucraina nel periodo 2026-2027. Si tratta di un sostegno significativo che rafforza davvero la nostra resilienza". Lo scrive su X il presidente dell'Ucraina.

