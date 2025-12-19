Zelensky a Varsavia incontro con il presidente polacco su sicurezza e pace in Ucraina

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha visitato Varsavia, incontrandosi con il presidente polacco Karol Nawrocki davanti al palazzo presidenziale. Un momento di grande importanza simbolica per rafforzare la cooperazione tra i due paesi, con focus su sicurezza e pace in Ucraina. Un incontro che sottolinea l’impegno congiunto nel fronteggiare le sfide della regione e promuovere stabilità e dialogo internazionale.

© Lapresse.it - Zelensky a Varsavia, incontro con il presidente polacco su sicurezza e pace in Ucraina Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato accolto dal presidente polacco Karol Nawrocki davanti al palazzo presidenziale di Varsavia. Durante il loro primo incontro, i due leader discuteranno temi legati alla sicurezza, all'economia e ai negoziati di pace in Ucraina.

