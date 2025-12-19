Zazzaroni | Ecco perché avevo dato a Yildiz del ‘giocatorino’ Con Kenan mi scambio messaggi e lui ha capito che…

Zazzaroni: «Ecco perché avevo dato a Yildiz del ‘giocatorino’. Con Kenan mi scambio messaggi e lui ha capito che.». Le parole del giornalista. In un recente intervento al programma “ Tutti in The Box “, il direttore del Corriere dello Sport  Ivan Zazzaroni  è tornato a discutere del talento cristallino della  Juventus,  Kenan Yildiz. Le sue parole hanno fatto chiarezza su un’etichetta che il giornalista aveva affibbiato al giovane numero dieci bianconero tempo fa e che aveva scatenato non poche polemiche tra i tifosi. Zazzaroni ha ripercorso le tappe del suo giudizio sul calciatore turco, ammettendo di aver assistito a un’evoluzione tecnica e caratteriale sbalorditiva, specialmente nell’ultimo anno solare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

