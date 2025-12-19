Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, commenta su Instagram il recente comunicato del Napoli riguardante gli insulti di Allegri a Oriali. La sua analisi si concentra sulla chiarezza del messaggio e sulla posizione del club, sottolineando che Oriali non necessita di protezione e invitando a riflettere sul contesto della vicenda. Un intervento che accende il dibattito nel mondo del calcio e della stampa sportiva.

Zazzaroni e il caso Allegri-Oriali: «Il comunicato del Napoli non l'ho capito. Oriali non ha bisogno della protezione del club»

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, commenta su Instagram il comunicato del Napoli sugli insulti che Allegri avrebbe rivolto a Oriali. Zazzaroni scrive: “non ho capito il comunicato del club”. Ecco le sue parole: Il comunicato del Napoli proprio non l’ho capito. Questo il testo: «La Ssc Napoli condanna con fermezza l’atteggiamento dell’allenatore del Milan, Massimiliano #Allegri che, durante la semifinale di Supercoppa Italiana, alla presenza di decine di persone a bordocampo e in diretta televisiva, ha pesantemente insultato Gabriele #Oriali con termini offensivi e reiterati. Auspichiamo che tale aggressione, totalmente fuori controllo, non passi inosservata, a maggior ragione perché, con 33 telecamere impegnate nella produzione dell’evento, è impossibile non riscontrare quanto avvenuto». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

