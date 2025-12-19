Zaccheo | Sarà il Centenario dell' inclusione

Il Centenario dell’inclusione si avvicina, un’occasione unica per riflettere e agire. Zaccheo ci invita a non trascurare nulla, a coinvolgere ogni aspetto e ogni persona, con particolare attenzione all’inclusione intellettuale. È il momento di riconoscere l’importanza di una società aperta, diversificata e rispettosa, dove tutti possano sentirsi parte attiva e valorizzata. Un percorso che richiede impegno, sensibilità e volontà di cambiare.

Zaccheo: "Sarà il Centenario dell'inclusione" "Non trascurerò nulla e nessuno: dovrà essere il Centenario dell'inclusione, anche e soprattutto intellettuale. Io sono un uomo che le ideologie se le è gettate alle spalle, sarò attento, aperto e inclusivo rispetto ai suggerimenti, soprattutto da quelli che arriveranno dalle cosiddette. La nomina dopo la sconfitta alle elezioni del 2021 e la caduta sotto il fuoco amico del 2010. Ora guiderà la Fondazione del Centenario

