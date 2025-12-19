Zabystran sorprende tutti in Val Gardena Franzoni conquista il primo podio in carriera

Un emozionante giorno di grande adrenalina in Val Gardena, con Zabystran che trionfa nel SuperG sulla Saslong e Franzoni che conquista il suo primo podio in carriera, dedicato all’amico Matteo Franzoso. La gara ha regalato momenti indimenticabili, dimostrando il talento e la determinazione degli atleti italiani e internazionali. Un risultato che resterà nella memoria di appassionati e sportivi, sottolineando la magia di questa competizione.

