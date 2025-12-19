Zabystran sorprende tutti in Val Gardena Franzoni conquista il primo podio in carriera
Un emozionante giorno di grande adrenalina in Val Gardena, con Zabystran che trionfa nel SuperG sulla Saslong e Franzoni che conquista il suo primo podio in carriera, dedicato all’amico Matteo Franzoso. La gara ha regalato momenti indimenticabili, dimostrando il talento e la determinazione degli atleti italiani e internazionali. Un risultato che resterà nella memoria di appassionati e sportivi, sottolineando la magia di questa competizione.
Il ceco Jan Zabystran vince il SuperG sulla Saslong davanti a Odermatt. Giornata da ricordare per Giovanni Franzoni, terzo e al primo podio in Coppa del Mondo, dedicato all’amico Matteo Franzoso. Una giornata destinata a restare nella memoria del Circo Bianco. Il SuperG maschile della Val Gardena, valido per la Coppa del Mondo di sci . 🔗 Leggi su Sportface.it
Leggi anche: Nel SuperG della Val Gardena vince Zabystran, podio e lacrime per Franzoni
Leggi anche: LIVE Sci alpino, SuperG Val Gardena 2025 in DIRETTA: SORPRESA ASSURDA! Zabystran batte Odermatt! Franzoni spera nel podio, pazzesco Innerhofer!
Nel SuperG della Val Gardena vince Zabystran, podio e lacrime per Franzoni - MILANO (ITALPRESS) – La sorpresa Jan Zabystran vince il SuperG maschile della Val Gardena, valido per la Coppa del mondo di sci alpino. iltempo.it
GARA PAZZA! Jan Zabystran vince il superG della Val Gardena, beffato Odermatt! Esplode Franzoni, immenso Innerhofer! - Succede di tutto nel superG odierno sulla Saslong, con la clamorosa vittoria da parte del ceco Jan ... oasport.it
Jan Zabystran trionfa (a sorpresa) in superG - sembrava "spianato" verso il secondo successo in 24 ore. laregione.ch
Grande gara del gardesano che arriva alle spalle del sorprendente ceco Jan Zabystran e del leader di Coppa del Mondo Marco Odermatt - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.