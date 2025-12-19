WWE | John Cena spiega perché l’addio di The Rock e Travis Scott non ha rovinato il suo Farewell Tour

John Cena spiega come l’assenza di The Rock e Travis Scott dalla WWE dopo Elimination Chamber abbia influenzato il suo Farewell Tour. Pur non rovinandolo, questa situazione ha portato a un ripensamento dei piani, dando vita a momenti che lui definisce “bellissimi”. Un’analisi sincera di come le sfide possano trasformarsi in opportunità, creando un’esperienza ancora più speciale per i fan e per lui stesso.

John Cena ha spiegato che la scomparsa di The Rock e Travis Scott dalla programmazione WWE dopo Elimination Chamber non ha rovinato il suo Farewell Tour, ma ha costretto tutti a ripensare i piani, generando comunque qualcosa di “bellissimo” secondo lui. “I piani cambiano”. Nella sua prima intervista post?ritiro, a What Do You Wanna Talk About? con Cody Rhodes, John Cena ha raccontato come il grande heel turn costruito con The Rock e Travis Scott sia stato di fatto congelato quando i due sono spariti da WWE TV dopo Elimination Chamber. Secondo Cena, però, nel wrestling i piani sono sempre soggetti a cambiamenti e l’unica cosa da fare è smettere di “investire tempo in qualcosa che non arriverà mai a compimento” e concentrarsi sugli strumenti che si hanno davvero a disposizione. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

