WRC2 – Stellantis Motorsport lancia Sarrazin con Citroen
Il giovane pilota francese, continua il suo percorso con la Citroën C3 Rally2, gestita dal team Sarrazin Motorsport. Restano ancora da definire gli impegni stagionali. A soli quattro giorni di distanza dall’annuncio dell’ingaggio di Léo Rossel, Stellantis Motorsport ha confermato anche l’ingaggio di un altro giovane pilota transalpino: Pablo Sarrazin. Il pilota francese, classe 2005, . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
