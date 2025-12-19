WRC2 – John Wartique al via di Monte-Carlo e Svezia

John Wartique torna in azione nel WRC2, pronto a affrontare le sfide di Monte-Carlo e Svezia. Dopo un anno di pausa, il pilota belga si prepara a vivere una stagione 2026 all'insegna della competizione e dell’adrenalina, puntando a lasciare il segno in alcune delle tappe più prestigiose del rally internazionale.

Dopo un anno con soli tre rally disputati, il pilota belga è pronto a tornare con una stagione 2026 che lo vedrà protagonista in alcune delle gare più iconiche del motorsport internazionale. Il 2026 sarà l’anno della grande ripartenza per John Wartique, ex pilota di GP3 e Ferrari Challenge, che dopo un 2025 in cui . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

