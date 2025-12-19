WRC – Gregóire Munster al Monte-Carlo con la Ford Puma Rally1

Grégoire Munster si prepara a sfidare le strade del Monte Carlo a bordo della Ford Puma Rally1, confermando la presenza di M-Sport nella prestigiosa gara del Principato. Dopo la partecipazione alla Dakar Rally, il pilota lussemburghese si concentra ora sul prestigioso rally su asfalto, in un calendario ancora da definire. L’attesa cresce tra gli appassionati di rally, pronti a tifare per questa avventura in alta quota.

Saranno almeno tre le vetture di M-Sport nella gara del Principato. Ignoto al momento il resto del programma stagionale del lussemburghese Alla fine l’ufficialità è arrivata, Grégoire Munster affronterà il Rallye di Monte Carlo a bordo della Ford Puma Rally1, pochi giorni dopo aver partecipato alla Dakar Rally, dove navigherà Jourdan Serderidis su una Ford . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

Leggi anche: WRC – Heller punta al ritorno nel WRC con la Puma Rally1

Leggi anche: WRC – Monte-Carlo riduce il numero degli iscritti: solo 60 equipaggi al via

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

WRC – M-Sport riparte da Fourmaux e Munster nel 2024 - Ancora una volta il team inglese punterà sui giovani dopo l’abbandono di Tanak e Loubet (retrocesso in WRC2 ... rallyssimo.it

WRC | M-Sport, Fourmaux e Munster guideranno le Puma Rally1 nel 2024 - Per Fourmaux, 28enne, si tratterà del ritorno nella categoria regina (che aveva già affrontato nel 2022) dopo che aveva disputato il WRC2 lo scorso anno con la Fiesta Rally2, conquistando il secondo ... thelastcorner.it

WRC | M-Sport svela i suoi piloti 2024: Fourmaux e Munster - Torna Adrien Fourmaux, ora punta di diamante del team, e sarà affiancato dal 24enne Gregoire Munster. it.motorsport.com

G.Munster Ford Puma Rally1 #rally #rally #automobile #wrc #shorts