WRC – Ecco come saranno le Rally1 dal 2027

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scopri le innovazioni delle Rally1 del 2027: la FIA ha svelato i principi chiave delle vetture che segneranno il futuro del WRC, introducendo nuove tecnologie e design all'avanguardia. Un salto importante verso performance, sostenibilità e sicurezza, pronto a rivoluzionare il mondo delle gare rally.

La FIA ha spiegato i concetti fondamentali delle vetture basate sul nuovo regolamento che entrerà in vigore tra due stagioni. La FIA ha reso nota una prima visione del concetto di vettura che costituirà la base del FIA World Rally Championship a partire dal 2027. Le regolamentazioni WRC27, approvate per la prima volta dal World . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

wrc 8211 saranno rally1La FIA ha svelato la concept car WRC27: ecco come saranno le Rally1 del futuro - Dopo l'ultima approvazione del regolamento tecnico da parte del Consiglio Mondiale del Motorsport, la FIA ha diffuso le prime immagini delle concept car a cui le Rally1 2027 assomiglieranno. it.motorsport.com

