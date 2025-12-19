WRC – Ecco come saranno le Rally1 dal 2027

Scopri le innovazioni delle Rally1 del 2027: la FIA ha svelato i principi chiave delle vetture che segneranno il futuro del WRC, introducendo nuove tecnologie e design all'avanguardia. Un salto importante verso performance, sostenibilità e sicurezza, pronto a rivoluzionare il mondo delle gare rally.

La FIA ha spiegato i concetti fondamentali delle vetture basate sul nuovo regolamento che entrerà in vigore tra due stagioni. La FIA ha reso nota una prima visione del concetto di vettura che costituirà la base del FIA World Rally Championship a partire dal 2027. Le regolamentazioni WRC27, approvate per la prima volta dal World

