Si è chiuso il terzo giorno della World Tennis League a Bengaluru (alias Bangalore), esibizione giunta alla quarta edizione e che per la prima volta approda in India, con il relativo approdo di diversi giocatori di casa. Che, poi, sono quelli che oggi danno il maggior contributo a rendere le cose di un certo livello per il pubblico locale. Si comincia con la sfida Eagles-Hawks, e in particolare con il doppio misto Gael MonfilsShrivalli Bhamidipaty-Elina SvitolinaYuki Bhambri: in buona sostanza, a finire contro sono marito e moglie (Monfils e Svitolina). Il confronto lo vincono SvitolinaBhambri 6-4, mandando avanti gli Hawks. 🔗 Leggi su Oasport.it

World Tennis League 2025: Eagles-Kites la finale, indiani sugli scudi da Nagal in giù

