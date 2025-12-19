Woolrich la vertenza va avanti I sindacati | Scioperi? Ci stiamo lavorando

La vertenza Woolrich prosegue, con i sindacati che confermano il lavoro su possibili scioperi. Dopo l'incontro tra BasicNet e le rappresentanze dei lavoratori, la situazione resta in evoluzione. La questione coinvolge 139 dipendenti tra Bologna e Milano, mentre si cercano soluzioni per tutelare i diritti e il futuro occupazionale dei lavoratori. La tensione resta alta in un contesto che richiede attenzione e dialogo costruttivo.

© Ilrestodelcarlino.it - Woolrich, la vertenza va avanti. I sindacati: “Scioperi? Ci stiamo lavorando” Bologna, 19 dicembre 2025 - Da pochi minuti si è concluso l'incontro nazionale tra BasicNet, società proprietaria del marchio Woolrich, e i sindacati riguardo alla vertenza che ha colpito 139 lavoratori di Woolrich Europe, con sede a Bologna e Milano. Dopo l'acquisizione, all'inizio del mese BasicNet ha comunicato ai 139 dipendenti (109 a Bologna e 30 a Milano) l'intenzione di trasferirli a Torino, sede della nuova proprietà dell'azienda. L’addio a Bologna è un “licenziamento collettivo mascherato”, commentano i sindacati, mentre il gruppo rassicura: “Tuteleremo tutti”. Le notizie che arrivano dal tavolo di stamattina, però, non sono buone: BasicNet non si ferma e non ritorna sui suoi passi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: La cosa avrà un sequel? John Carpenter: "Ci stiamo lavorando" Leggi anche: Buongiorno: «Stiamo lavorando sull’imprevedibilità, la fase difensiva e offensiva va fatta tutti insieme» La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Crisi Woolrich: “Trasferimenti unilaterali inaccettabili, rischio licenziamenti mascherati” - Regione e città metropolitana al fianco die lavoratori: “Ben 109 dipendenti bolognesi coinvolti. bolognatoday.it

Woolrich, la Regione alza la voce: “Inaccettabili i trasferimenti di massa, l’azienda si sieda a un tavolo” - L'assessore al Lavoro Giovanni Paglia e il capo di gabinetto della Città metropolitana Stefano Mazzetti cercano di rassicurare i 139 lavoratori bolognesi a rischio: “Faremo tutto il possibile per una ... msn.com

Paglia e Mazzetti in merito alla crisi di Woolrich Bologna - Romagna e la Città Metropolitana di Bologna faranno tutto il possibile per trovare una soluzione positiva della vertenza Woolrich”. sassuolo2000.it

L'assessore al Lavoro Giovanni Paglia e il capo di gabinetto della Città metropolitana Stefano Mazzetti cercano di rassicurare i 139 lavoratori bolognesi a rischio: “Faremo tutto il possibile per una soluzione positiva alla vertenza, bisogna offrire loro prospettive - facebook.com facebook

#Vertenze. Crisi Woolrich di Bologna, #RegioneER e Città Metropolitana @cittametrobo hanno sentito le organizzazioni sindacali confermando il pieno sostegno a lavoratrici e lavoratori. La #notizia regioneer.it/CrisiWoolrich-… x.com

