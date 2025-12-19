Woolrich la rabbia dei lavoratori | Chiediamo dignità riconoscimento e responsabilità

I lavoratori Woolrich di Bologna manifestano con fermezza, chiedendo dignità, riconoscimento e responsabilità. La tensione cresce mentre si rivolgono alle istituzioni e all’azienda, sottolineando l’importanza di un rispetto reciproco e di condizioni eque. La protesta, che ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica, riflette una richiesta di ascolto e di un impegno concreto per un futuro più giusto per tutti i dipendenti.

Bologna, 19 dicembre 2025 - “Non S-Bolognateci”. Davanti alla sede di Bologna della Woolrich Europe i lavoratori hanno esposto uno striscione con questa scritta. Una “ richiesta di dignità, riconoscimento e responsabilità, rivolta al nuovo vertice aziendale e a chi oggi avalla scelte che incidono profondamente sulla vita delle persone”, ricordano i 139 dipendenti coinvolti nella vertenza. Un clima di forte preoccupazione, ma anche di determinazione delle lavoratrici e dei lavoratori a difendere il proprio posto di lavoro e il legame con il territorio. Per questo non tarda ad arrivare anche il loro commento riguardo all’incontro di oggi al quale erano presenti Confindustria in rappresentanza dell’azienda e tutti i sindacati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

