Il Wolverhampton è apparso molto migliorato nella sconfitta per 2-1 subita contro l’Arsenal all’Emirates, essendosi autoinflitto due gol con Sam Johnstone al 70? e soprattutto Yerson Mosquera al 94?, ma resta ultimissimo in classifica con due punti dopo sedici giornate, a -14 da una salvezza che pare impossibile. Il Brentford da parte sua è reduce . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Wolverhampton-Brentford (sabato 20 dicembre 2025 ore 16:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici

