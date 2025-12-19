Wolverhampton-Brentford sabato 20 dicembre 2025 ore 16 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici
Il Wolverhampton è apparso molto migliorato nella sconfitta per 2-1 subita contro l’Arsenal all’Emirates, essendosi autoinflitto due gol con Sam Johnstone al 70? e soprattutto Yerson Mosquera al 94?, ma resta ultimissimo in classifica con due punti dopo sedici giornate, a -14 da una salvezza che pare impossibile. Il Brentford da parte sua è reduce . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Leggi anche: Bournemouth-Burnley (sabato 20 dicembre 2025 ore 16:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici
Leggi anche: Tottenham-Brentford (sabato 06 dicembre 2025 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici
Premier League e Bundes: gare del weekend su Sky; Le partite di oggi: il big match Juventus-Roma, Premier, Liga e Bundesliga; Calcio estero, il programma del weekend: Spurs-Liverpool e Villarreal-Barça i match più attesi; Edwards: il Wolverhampton deve riconquistare i tifosi in protesta.
Pronostico Wolverhampton vs Brentford – 20 Dicembre 2025 - Brentford vale per la Premier League e si gioca il 20 Dicembre 2025 alle 16:00 al Molineux Stadio. news-sports.it
Wolverhampton-Brentford (sabato 20 dicembre 2025 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/U6gHsiJ #scommesse #pronostici x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.