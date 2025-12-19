Reduce dall’importante vittoria contro il Borussia Monchengladbach il Wolfsburg di Bauer affronta in casa il Friburgo di Schuester. I woelfe dopo l’addio di Simonis hanno trovato la svolta con 7 punti fatti nelle ultime 3 partite, riducendo le disattenzioni difensive e ritrovando anche i gol di Wimmer e Amoura in attacco. I breisgau brazilianer hanno fermato in casa il Borussia Dortmund sull’1 a 1 grazie al gol di Doan nel finale. Un . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Wolfsburg-Friburgo (sabato 20 dicembre 2025 ore 15:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici

