Wojtyla il cardinale Reina | Il suo grido contro la mafia mi convinse a diventare prete
Per il cardinale agrigentino Baldassare Reina, oggi vicario del Papa per la diocesi di Roma, la vocazione sacerdotale ha un momento preciso: la Valle dei Templi, 9 maggio 1993. Quel giorno san Giovanni Paolo II lanciò il suo durissimo appello ai mafiosi, "Convertitevi", segnando una svolta nella. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Card. Reina: “Grido Papa Wojtyla su mafia mi convinse a fare il prete” - Chiamare le cose per nome, soprattutto in una terra dove farlo "non è una cosa comune", è per Reina la cifra stessa del ministero. grandangoloagrigento.it
