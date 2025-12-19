Il noto rapper americano Wiz Khalifa si trova al centro di una controversia internazionale dopo essere stato condannato a nove mesi di carcere in Romania per possesso di cannabis. La vicenda ha suscitato scalpore tra fan e media, evidenziando le conseguenze legali delle sostanze stupefacenti all’estero. La notizia apre un dibattito sulle normative e sulla gestione delle situazioni di questo tipo per artisti di fama mondiale.

© Lapresse.it - Wiz Khalifa, condannato a nove mesi di carcere in Romania per possesso cannabis

Il rapper americano Wiz Khalifa è stato condannato a nove mesi di carcere da un tribunale rumeno per possesso di droga. Il fatto risale al luglio 2024, quando l’artista è stato fermato dalla polizia locale dopo aver fumato una canna sul palco del ‘Beach, Please! Festival’ a Costinesti, località costiera nella contea di Costanza. Il pubblico ministero ha affermato che il rapper è stato trovato in possesso di oltre 18 grammi di cannabis, di cui una parte consumata sul palco. La decisione della Corte d’Appello di Costanza è arrivata dopo che inizialmente ad aprile in primo grado Khalifa era stato multato di circa 830 dollari “per possesso illegale di sostanze pericolose”, sentenza che non ha convinto il pubblico ministero che aveva presentato ricorso. 🔗 Leggi su Lapresse.it

