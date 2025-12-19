Wiz Khalifa condannato a nove mesi di carcere in Romania e c’entra una canna

Il celebre rapper Wiz Khalifa si trova ora di fronte a una condanna di nove mesi di carcere in Romania, a seguito di un episodio durante un suo concerto. La vicenda ha attirato l'attenzione internazionale e sollevato numerosi interrogativi sulla legalità e le conseguenze del consumo di marijuana in pubblico.

© Metropolitanmagazine.it - Wiz Khalifa condannato a nove mesi di carcere in Romania (e c’entra una canna) Wiz Khalifa è stato condannato a nove mesi di reclusione in Romania per aver fumato marijuana sul palco, durante un suo live. L’episodio risale allo scorso anno: mentre si stava esibendo nel corso di un festival a Costine?ti, il rapper, al secolo Cameron Jibril Thomaz, aveva tirato fuori una canna, fumandola davanti al pubblico presente al concerto. Appena terminato lo show, la polizia locale lo aveva arrestato, con l’accusa di possesso illegale di sostanze stupefacenti. Il procedimento giudiziario contro il rapper Wiz Khalifa. Il cantante aveva immediatamente dichiarato: «Non volevo mancare di rispetto allo stato rumeno accendendomene una sul palco», ma le sue scuse non erano bastate. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it Leggi anche: Wiz Khalifa arrestato per possesso di marijuana in Romania: da Nicki Minaj a Snoop Dogg l’Europa non perdona i rapper Leggi anche: A Trieste condannato a 9 mesi per aver rubato una pianta di basilico, rischia il carcere per i precedenti Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Wiz Khalifa viene condannato a nove mesi di carcere in Romania per un incidente legato alla cannabis al festival; Trump annuncia l’incontro tra Patriot Games e UFC alla Casa Bianca per celebrare i 250 anni degli USA nel 2026; La console PlayStation 5 Pro ottimizza i giochi futuri con una GPU migliore del 67% e spazio di archiviazione da 2 TB; Gli sconti prenatalizi su Amazon superano il Black Friday e garantiscono consegne rapide fino al 25 dicembre. Wiz Khalifa condannato a nove mesi di carcere in Romania (e c’entra una canna) - L'articolo Wiz Khalifa condannato a nove mesi di carcere in Romania (e c’entra una canna) proviene da Metropolitan Magazine. msn.com

Il fatto è accaduto la scorsa estate quando il rapper, durante un festival, se ne era fumata una sul palco - Wiz Khalifa è stato condannato a nove mesi di reclusione in Romania. rollingstone.it

Wiz Khalifa è stato condannato a nove mesi di reclusione in Romania per una canna x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.