WindTre Super Fibra | offerta a 24,99€ con Modem Wi-Fi 6 e Amazon Prime incluso

Scopri WindTre Super Fibra, l’offerta che rivoluziona il panorama delle telecomunicazioni in Italia. A soli 24,99€ al mese, include un modem Wi-Fi 6 di ultima generazione e l’abbonamento ad Amazon Prime. Niente più sorprese o clausole nascoste: con WindTre Super Fibra, trasparenza e qualità sono al primo posto, offrendo una connessione stabile e veloce per tutta la famiglia.

© Pantareinews.com - WindTre Super Fibra: offerta a 24,99€ con Modem Wi-Fi 6 e Amazon Prime incluso WindTre Super Fibra rappresenta, nell’attuale scenario delle telecomunicazioni italiane, un punto di rottura rispetto a un passato recente fatto di asterischi, clausole nascoste e promozioni a scaglioni che cambiavano dopo pochi mesi. In un mercato che spesso genera confusione nel consumatore finale, WindTre ha deciso di giocare la carta della “semplicità radicale”, posizionando la sua offerta di punta a un prezzo unico, chiaro e soprattutto bloccato: 24,99€ al mese. Questa cifra non è stata scelta a caso dagli strateghi del marketing; è una soglia psicologica attentamente studiata per aggredire contemporaneamente sia la fascia low-cost (che solitamente offre servizi essenziali e hardware datato) sia quella premium. 🔗 Leggi su Pantareinews.com Leggi anche: Offerta WindTre Super Fibra: velocità 2,5 Gbps e Amazon Prime incluso Leggi anche: Fibra WindTre a 24,99€: cosa c’è da sapere sull’offerta con Amazon Prime Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Aumenti WINDTRE mobile: +2€/mese su alcune offerte dal 18 maggio |...; WINDTRE MIA Super Fibra: i nuovi prezzi in promo dal 10 Dicembre 2025 a già clienti mobile; WindTre Super Internet Casa 5G: rincari da 1 euro al mese, i dettagli e le promo; Confronto Fastweb Wind Tre: Offerte Mobile, Copertura e Velocità | dicembre 2025. Fibra WINDTRE in offerta: super prezzo e 12 mesi di Amazon Prime gratis - Super Fibra di WINDTRE costa meno di 25 euro al mese e include un anno di Amazon Prime gratis: ecco la promo da cogliere al volo oggi. punto-informatico.it

WindTre sconta di 6 euro la Super Fibra a tutti i nuovi clienti - Al di là della velocità di connessione, uno dei punti di forza dell'offerta è costituito dai 12 mesi di abbonamento Amazon Prime in regalo ... punto-informatico.it

Prezzo tagliato per la Super Fibra WINDTRE fino a 2,5 Gigabit! E in regalo 12 mesi di Amazon Prime - Se siete alla ricerca di una connessione internet ultraveloce a un prezzo competitivo, l’offerta Super Fibra Unlimited di Windtre è tra le più interessanti del momento. tomshw.it

Proteggiti dagli imprevisti con le polizze CASA E FAMIGLIA, tutela la salute dei tuoi amici a quattro zampe con MICIO E FIDO. Se sei anche cliente mobile, per te c’è un’offerta Super Fibra Limited Edition! WINDTRE ASSICURAZIONI, la tua nuova agenzia, sem - facebook.com facebook

WindTre Super Internet Casa 5G: rincari da 1 euro al mese, i dettagli e le promo x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.