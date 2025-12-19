William Rush | morto a 31 anni l’attore di ‘Waterloo Road’

La notizia della scomparsa di William Rush, giovane attore noto per il suo ruolo in ‘Waterloo Road’, ha lasciato il mondo dello spettacolo sgomento. A soli 31 anni, la sua prematura scomparsa rappresenta una perdita significativa per chi ha seguito la sua carriera e apprezzato il suo talento. La famiglia ha ufficialmente annunciato il triste evento, lasciando un vuoto nel cuore dei fan e dei colleghi.

L’attore di ‘Waterloo Road’, William Rush, è morto all’età di 31 anni. Lo ha annunciato la sua famiglia. Rush ha interpretato lo studente Josh Stevenson nella serie tv drammatica della Bbc One, apparendo in 168 episodi tra il 2009 e il 2013. Da bambino, ha recitato anche in ‘Grange Hill’ e ‘Shameless’, e in seguito in ‘Casualty’ e ‘Vera’. Sua madre, Debbie Rush, anche lei attrice nella soap opera ‘Coronation Street’ dove interpretava Anna Windass, ha annunciato su Instagram la morte del figlio: “Come famiglia, i nostri cuori sono completamente spezzati”, si legge nel post. La causa della sua morte non è stata resa nota. 🔗 Leggi su Lapresse.it

