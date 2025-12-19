Widow' s Bay svelate data di uscita e trama della serie horror comedy con Matthew Rhys

Apple TV annuncia l’arrivo di Widow's Bay, la nuova serie horror comedy con Matthew Rhys. Svelate data di uscita, trama e cast, promettendo un mix unico di tensione e humor. Prodotta e diretta da professionisti di alto livello, la serie si presenta come un'avventura intrigante che saprà sorprendere e divertire il pubblico. Restate sintonizzati per scoprire tutte le novità di questa attesa produzione.

