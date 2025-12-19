Widow' s Bay svelate data di uscita e trama della serie horror comedy con Matthew Rhys

Apple TV annuncia l’arrivo di Widow's Bay, la nuova serie horror comedy con Matthew Rhys. Svelate data di uscita, trama e cast, promettendo un mix unico di tensione e humor. Prodotta e diretta da professionisti di alto livello, la serie si presenta come un'avventura intrigante che saprà sorprendere e divertire il pubblico. Restate sintonizzati per scoprire tutte le novità di questa attesa produzione.

Apple TV ha svelato data di uscita, trama e cast di Widow's Bay, nuova serie horror comedy con protagonista Matthew Rhys (vincitore dell'Emmy per The Americans, di recente su Netflix con The Beast in Me), che è anche produttore esecutivo, ideata da Katie Dippold e diretta e prodotta dal vincitore. 🔗 Leggi su Today.it

