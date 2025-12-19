Widow' s Bay svelate data di uscita e trama della serie horror comedy con Matthew Rhys
Apple TV annuncia l’arrivo di Widow's Bay, la nuova serie horror comedy con Matthew Rhys. Svelate data di uscita, trama e cast, promettendo un mix unico di tensione e humor. Prodotta e diretta da professionisti di alto livello, la serie si presenta come un'avventura intrigante che saprà sorprendere e divertire il pubblico. Restate sintonizzati per scoprire tutte le novità di questa attesa produzione.
Apple TV ha svelato data di uscita, trama e cast di Widow's Bay, nuova serie horror comedy con protagonista Matthew Rhys (vincitore dell'Emmy per The Americans, di recente su Netflix con The Beast in Me), che è anche produttore esecutivo, ideata da Katie Dippold e diretta e prodotta dal vincitore. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Malice: trailer, trama, cast e data di uscita della serie thriller con David Duchovny
Leggi anche: "Scarpetta", svelate data di uscita e prime immagini della nuova serie con Nicole Kidman dai libri di Patricia Cornwell
Widow’s Bay, svelate le prime immagini della nuova serie con Matthew Rhys.
Widow’s Bay, svelate le prime immagini della nuova serie con Matthew Rhys - Oggi Apple TV ha svelato le prime immagini di Widow's Bay, la nuova serie con protagonista il vincitore dell'Emmy Matthew Rhys ... cinefilos.it
“Widow’s Bay”, la nuova serie a tinte horror di Apple TV con Matthew Rhys, le prime immagini - Apple TV ha svelato le prime immagini di “ Widow’s Bay ”, la nuova serie con protagonista il vincitore dell’Emmy Matthew Rhys, che è anche produttore esecutivo, ideata da Katie Dippold e diretta e ... teleblog.it
Matthew Rhys è un sindaco disperato nella prima foto di Widow's Bay, nuova serie horror di Apple TV - Apple TV annuncia la data di uscita e mostra la prima foto di Widow's Bay, la nuova serie horror con protagonista Matthew Rhys. comingsoon.it
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.