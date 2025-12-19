West Side Story in scena al Teatro Alighieri

Martedì 23 dicembre, il Teatro Alighieri di Ravenna ospiterà West Side Story, una straordinaria versione semiscenica dell'iconica opera di Leonard Bernstein. Un evento imperdibile che unisce musica, recitazione e orchestrazioni in un racconto avvincente e emozionante, capace di coinvolgere il pubblico in un viaggio tra passioni e conflitti.

Martedì prossimo 23 dicembre andrà in scena al Teatro Alighieri di Ravenna lo spettacolo West Side Story, una versione semiscenica l'opera di Leonard Bernstein, che si intreccia in momenti cantati, recitati e orchestrali in un flusso narrativo chiaro e coinvolgente.

