Weekend tra sole e nuvole peggioramento in vista prima di Natale

Il fine settimana in Puglia si presenta tra sprazzi di sole e nuvole minacciose, con possibili piogge concentrate in alcune aree. Il clima sarà variabile, preludio a un inizio settimana incerto e instabile. Un periodo di cambiamenti atmosferici che richiede attenzione, prima di affrontare le festività natalizie con maggiore serenità.

Un weekend tra sole, nuvole e possibili piogge, concentrate però solo in alcune zone della Puglia, poi un inizio settimana 'ballerino'. A spiegare la situazione meteo nei giorni che ci portano al Natale è l'esperto di 3bmeteo.com, Lorenzo Badellino.Il tempo nel weekend"La Puglia - spiega. 🔗 Leggi su Baritoday.it Leggi anche: Puglia tra nuvole e piogge sparse: breve tregua domenica, nuovo peggioramento prima di Natale Leggi anche: Weekend tra nuvole e sole, poi irruzione artica a inizio ottobre Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Weekend tra sole e nuvole, peggioramento in vista prima di Natale; Natale sotto la neve? Cosa dicono le ultime previsioni meteo; Meteo Toscana, weekend di sole e alta pressione ma a inizio settimana torna la pioggia; Meteo: tra 19 e 20 dicembre nuovo peggioramento. Le zone a rischio temporali. Weekend di sole, poi svolta meteo: piogge e neve sull’Italia - ROMA Dopo un bel weekend di Santa Lucia è previsto un deciso peggioramento del tempo a partire da lunedì sera. msn.com

Meteo – Instabilità in arrivo sull’Italia: peggioramento a partire dal weekend, possibile maltempo per Natale - Alta pressione in ritirata, con piogge e neve in montagna nei prossimi giorni; tra Vigilia e Natale possibile flusso atlantico con maltempo diffuso. centrometeoitaliano.it

Sole nel weekend, poi piogge e neve: torna il maltempo sull’Italia - L'arrivo di una perturbazione atlantica farà tornare il maltempo sulla Penisola, dopo una settimana di sole e bell ... msn.com

Il weekend più natalizio dell’anno… con il sole! Sabato 20 e domenica 21 dicembre Una gita imperdibile per tutta la famiglia: temperature miti (circa 9°) e un’atmosfera magica immersa nella natura. Ultimissimi posti disponibili per la Grotta di Babbo N - facebook.com facebook

Un weekend perfetto sul Gran Sasso. Sole oltre i 2.000 metri, neve naturale e piste aperte #gransasso x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.