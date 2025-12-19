Weekend a Roma 5 eventi da non perdere sabato 20 e domenica 21 dicembre

Preparati a vivere un weekend romano all’insegna dello spirito natalizio. Sabato 20 e domenica 21 dicembre, la città si anima con eventi, mercatini e spettacoli che renderanno speciale il tuo ultimo fine settimana prima di Natale. Un'occasione unica per scoprire le tradizioni, lasciarsi coinvolgere dall’atmosfera festosa e godersi Roma in un’atmosfera magica.

Siamo all’ultimo weekend che precede il Natale 2025 e, sabato 20 e domenica 21 dicembre, tutta Roma si prepara ad entrare nel vivo del clima natalizio con un fine settimana ricco di eventi ed appuntamenti di ogni tipo e per tutti i gusti. L’intera città offre una serie di occasioni diverse, tra eventi gratuite, mostre e grandi scenari urbani. Basta scegliere quello che, in base ai vostri gusti, rappresenta l’itinerario ideale per godersi al meglio questi due giorni di pausa prima di Natale! Weekend a Roma del 20 e 21 dicembre: appuntamento con il Consorzio de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®. Il celebre mercato itinerante torna a Roma con le sue “boutique a cielo aperto” del Consorzio de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi. 🔗 Leggi su Funweek.it

Leggi anche: Weekend a Viterbo e provincia: gli eventi da non perdere sabato 20 e domenica 21 dicembre

Leggi anche: Weekend a Roma, 5 eventi da non perdere sabato 6 e domenica 7 dicembre

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Weekend a Roma: 18 eventi da non perdere sabato 13 e domenica 14 dicembre; Sito Istituzionale | Mobilità e trasporti, weekend 13 e 14 dicembre; Eventi per bambini 0-3 anni a Roma nel weekend del 13 e 14 dicembre; Eventi del weekend dal 12 al 14 dicembre: cosa fare e dove andare.

Cosa fare nel weekend 6-7-8 dicembre 2025 a Roma e nel Lazio: eventi, sagre e mercatini di Natale - 8 dicembre 2025 a Roma e nel Lazio: guida completa a mercatini di Natale, sagre, mostre e spettacoli per famiglie ... ilquotidianodellazio.it