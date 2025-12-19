Warhammer 40.000 | Mechanicus II rinviato alla primavera 2026 tutti i dettagli ufficiali
L'atteso Warhammer 40.000: Mechanicus II è stato ufficialmente rinviato alla primavera 2026. Il nuovo capitolo arriverà su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, con distribuzione su Steam ed Epic Games Store. I fan dovranno attendere ancora un po’ per immergersi nelle nuove avventure e sfide di questa epica saga, che promette di ampliare ulteriormente l’universo di Warhammer 40.000. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti ufficiali.
Warhammer 40.000: Mechanicus II vedrà la luce nella primavera 2026 su PlayStation 5, Xbox Series XS e PC, con distribuzione su Steam ed Epic Games Store. La conferma arriva direttamente da Kasedo Games e Bulwark Studios, che hanno ufficializzato uno spostamento della data di uscita rispetto alle previsioni iniziali. Warhammer – Gamerbrain.net Il rinvio nasce dal successo della prova giocabile. Il cambiamento di programma è una conseguenza diretta degli eccellenti risultati ottenuti dalla demo durante lo Steam Next Fest, dove il titolo si è distinto come uno dei più giocati e discussi. L’elevato numero di back raccolti ha spinto gli sviluppatori a concedersi più tempo per perfezionare il gioco, intervenendo sui punti segnalati più spesso dalla community. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net
Leggi anche: Warhammer 40,000: Rogue Trader arriva su Nintendo Switch 2
Leggi anche: Total War: Warhammer 40.000 è stato annunciato per PC, PS5 e Xbox Series X|S
Warhammer 40,000: Mechanicus II uscirà in primavera; Warhammer 40.000: Mechanicus II uscirà nella primavera del 2026; Warhammer 40,000: Mechanicus II spostato alla primavera 2026; Warhammer 40,000: Mechanicus II arriverà nella primavera 2026 su PC e console.
Warhammer 40,000: Mechanicus II uscirà in primavera - Warhammer 40,000: Mechanicus II uscirà in primavera | Il videogioco tattico a turni sarà disponibile nel 2026. msn.com
Warhammer 40,000: Mechanicus II confirms 2026 release with a new trailer and promises of improvements on the demo - Mechanicus II is releasing in Spring 2026, publishers Kasedo Games have announced. rockpapershotgun.com
'Warhammer 40,000: Mechanicus II' Needs More Time, Delayed Until Spring 2026 - Trailer - paced tactical combat meets strategic management in Warhammer 40,000: Mechanicus II as you take control of either the ancient and deathless Necron legions or the techno- worthplaying.com
Warhammer 40,000: Mechanicus II (Demo): First Contact
Warhammer 40.000: Mechanicus II rinviato alla primavera 2026 x.com
Qualcuno ha detto party natalizio Porta gli eroi di Warhammer Quest: Acqua Scura nelle partite a Warhammer Age of Sigmar con regole Legends GRATUITE: https://ow.ly/mGYk50XIqwN - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.