Warhammer 40.000 | Mechanicus II rinviato alla primavera 2026 tutti i dettagli ufficiali

L'atteso Warhammer 40.000: Mechanicus II è stato ufficialmente rinviato alla primavera 2026. Il nuovo capitolo arriverà su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, con distribuzione su Steam ed Epic Games Store. I fan dovranno attendere ancora un po’ per immergersi nelle nuove avventure e sfide di questa epica saga, che promette di ampliare ulteriormente l’universo di Warhammer 40.000. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti ufficiali.

Warhammer 40.000: Mechanicus II vedrà la luce nella primavera 2026 su PlayStation 5, Xbox Series XS e PC, con distribuzione su Steam ed Epic Games Store. La conferma arriva direttamente da Kasedo Games e Bulwark Studios, che hanno ufficializzato uno spostamento della data di uscita rispetto alle previsioni iniziali. Warhammer – Gamerbrain.net Il rinvio nasce dal successo della prova giocabile. Il cambiamento di programma è una conseguenza diretta degli eccellenti risultati ottenuti dalla demo durante lo Steam Next Fest, dove il titolo si è distinto come uno dei più giocati e discussi. L’elevato numero di back raccolti ha spinto gli sviluppatori a concedersi più tempo per perfezionare il gioco, intervenendo sui punti segnalati più spesso dalla community. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

