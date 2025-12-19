La sentenza sulla custodia dei figli fa crollare Wanda Nara in diretta: caos negli studi TV in Argetnina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Maxi Lopez incontra Wanda Nara a Masterchef e le dedica il piatto: «La spalla di maiale di Wanda». Cosa ha detto sulle chat hot con Mauro Icardi – Il video

Leggi anche: Wanda Nara e Maxi Lopez perdono in Tribunale contro Mauro Icardi, i dettagli

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Wanda Nara incontrollabile in studio, riprese TV interrotte: colpa di Mauro Icardi, ha avuto ragione - Questa volta a far discutere in Argentina non è l’ennesimo siparietto tra Wanda e il suo ex marito Maxi López tra i concorrenti dello show. fanpage.it