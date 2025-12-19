Vuole il cibo degli altri pazienti poi prende a calci e pugni un infermiere

Un episodio di violenza scuote il Civile di Brescia: un paziente brasiliano di 28 anni, fuori controllo, aggredisce un infermiere dopo aver chiesto il cibo degli altri. La scena si conclude con l’intervento della polizia e l’arresto dell’uomo. Un episodio che evidenzia le tensioni e le difficoltà nelle strutture sanitarie, richiedendo attenzione e risposte adeguate.

