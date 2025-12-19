Vuole il cibo degli altri pazienti poi prende a calci e pugni un infermiere
Un episodio di violenza scuote il Civile di Brescia: un paziente brasiliano di 28 anni, fuori controllo, aggredisce un infermiere dopo aver chiesto il cibo degli altri. La scena si conclude con l’intervento della polizia e l’arresto dell’uomo. Un episodio che evidenzia le tensioni e le difficoltà nelle strutture sanitarie, richiedendo attenzione e risposte adeguate.
Un paziente fuori controllo, un infermiere aggredito, l’intervento della Polizia. È lo scenario che si è presentato nei giorni scorsi al Civile di Brescia, dove un cittadino brasiliano di 28 anni è stato arrestato dopo aver seminato il caos all’interno della struttura sanitaria.L’allarme è. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Leggi anche: "Toglimi la figlia e ti uccido!", poi prende a calci e pugni l'ex compagna
Leggi anche: "Toglimi la figlia e ti uccido!", poi prende a calci e pugni l'ex compagna
LARS È TORNATO IN PENSIONE CI RESTA DÀ SALDARE UN CONTO DI PIÙ DI 1000 EURO POTETE TROVARLO IN ALLEGATO INOLTRE LARS HA BISOGNO DI SCATOLETTE E CIBO APPETIBILE CHI VUOLE PUÒ SCRIVERCI O FARE UNA DONAZION - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.