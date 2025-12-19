vuelle il personaggio io conquistata dalla pallacanestro non avevo mai visto una partita

Vuelle, il personaggio. Veronica Bicchiarelli, 75 anni di Urbino, racconta il suo incontro con la pallacanestro: una scoperta inattesa, nata dall’inaspettato fascino di uno sport che non aveva mai visto prima. Un racconto di passione e scoperta, che dimostra come il gioco possa conquistare anche chi non l’ha mai conosciuto.

Non aveva mai visto una partita di basket prima, Veronica Bicchiarelli, 75 anni, originaria di Urbino. Vive a Borgo Massano dove gestisce "Ok Gastronomie", diventata da due anni il punto di riferimento dell’hospitality della Vitrifrigo Arena durante le partite della Vuelle. Adesso non si perde un’azione, lasciando il banco al marito e alla figlia Katia che ogni tanto protestano bonariamente per la sua assenza. "Preparo tutto la mattina, aiuto ad allestire i tavoli, poi però quando comincia la partita mi devono proprio lasciar perdere – ride Veronica – perché voglio stare sul campo, al mio posto". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

