Voto sulle auto in piazza Respinto il ‘no’ da sinistra Si esprimeranno i tecnici
Nel consiglio comunale di ieri si sono confrontate due mozioni opposte sul voto sulle auto in piazza. Dopo un acceso dibattito, la proposta di respingere il sì delle auto in piazza è stata respinta, lasciando spazio a un’incerta posizione di
Auto in piazza sì, auto in piazza no, alla fine è passato il "forse". Nel consiglio comunale di ieri sono state affrontate le due mozioni, esposte una dietro l’altra. Quella dell’opposizione che chiedeva un definitivo ‘no’ (respinta) e quella di Fratelli d’Italia, Forza Italia e della civica Forlì Cambia (promossa) che subordina la decisione al parere tecnico degli uffici preposti. Questi vengono così chiamati a esprimersi sulla sperimentazione di aprire la piazza sul lato della Camera di Commercio, con ingresso da corso della Repubblica, dopo le 18. Il capogruppo del Pd, Alessandro Gasperini ha presentato lo stesso testo che tre settimane fa non era stato votato perché la maggioranza era uscita dall’aula facendo mancare, in quel caso, il numero legale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Voto sulle auto in piazza. Respinto il ‘no’ da sinistra. Si esprimeranno i tecnici.
Voto sulle auto in piazza. Respinto il ‘no’ da sinistra. Si esprimeranno i tecnici - La maggioranza resta unita e vince, ma non è un ‘sì’: per spegnere la ztl lungo corso della Repubblica sarà decisivo il parere degli uffici comunali. msn.com
